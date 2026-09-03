🔍 Палеонтологические исследования в пещере «Таврида» в Крыму официально завершены Один из крупнейших научных центров Крыма становится туристическим с возможностью проведения спортивных мероприятий.
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