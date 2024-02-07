Американские сенаторы не поддержали закон о помощи Украине и Израилю

Сенат Конгресса США в среду, 7 февраля, большинством голосов не поддержал пакетный законопроект о помощи Украине, Израилю, и об ужесточении мер контроля на южной границе, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Сената.