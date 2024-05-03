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Кейн, Мусиала, Кобель, Гирасси, Антон и 6 игроков «Байера» – в сборной сезона Бундеслиги

Состав был определен болельщиками (их голоса имели 40%-й вес), представителями клубов (30%) и экспертами (30%).

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