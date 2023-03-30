Настоятель Киево-Печерской лавры призвал Зеленского бояться, назвав его окружение сворой

Украинские власти, как уже сообщало «Военное обозрение», решило, что называется «поиграть» с датами изгнания монахов Украинской православной церкви их Киеве-Печерской лавры.
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