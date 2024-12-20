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Палата представителей США приняла временный бюджет за шесть часов до шатдауна

Палата представителей конгресса США одобрила новую версию законопроекта о временном бюджете, позволяющего избежать шатдауна (частичной остановки работы американского правительства) всего за несколько часов до его наступления.

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