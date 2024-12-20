Палата представителей США приняла временный бюджет за шесть часов до шатдауна

Палата представителей конгресса США одобрила новую версию законопроекта о временном бюджете, позволяющего избежать шатдауна (частичной остановки работы американского правительства) всего за несколько часов до его наступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии