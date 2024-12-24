Русским рассчитывать не на кого, кроме как на самих себя. Константин Малофеев указал, что Россия находится один на один с врагом, развеяв иллюзии и завышенные ожидания, связанные с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.
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