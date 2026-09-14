Житель Анапы погасил долг по алиментам в 1,1 млн рублей

В Анапе полностью погашена задолженность по алиментам, превышавшая 1,1 млн рублей. Добиться выплаты удалось после применения судебными приставами мер принудительного воздействия.
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