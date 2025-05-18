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Буллинг по-взрослому: что делать, если травят коллеги по работе

Буллинг по-взрослому: что делать, если травят коллеги по работе

Школьную травлю называют «буллингом», а взрослую – «моббингом». Термин «моббинг» образовался от слова «mob» (толпа) и базируется на более чем столетнем приёме из кинематографа, когда толпа селян с вилами и факелами идёт расправляться с тем, кого сочли не таким, как все («angry mob»).

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