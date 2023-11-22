В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель

В правительстве не поддержали регулирование стоимости топлива — бензина и дизеля. Об этом говорится в проекте отзыва кабина на законопроект, который подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и внесла осенью в Госдуму.