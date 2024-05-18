Экс-футболист Деменко: "Динамо" будет фаворитом, если обыграет "Крылья"

Бывший российский футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры в санкт-петербургском "Зените", московском "Спартаке" и "Краснодаре", объяснил, почему сейчас невозможно выбрать фаворита гонки за чемпионский титул в РПЛ между "Динамо", "Зенитом" и "Краснодаром".