Экс-футболист Деменко: "Динамо" будет фаворитом, если обыграет "Крылья"

Бывший российский футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры в санкт-петербургском "Зените", московском "Спартаке" и "Краснодаре", объяснил, почему сейчас невозможно выбрать фаворита гонки за чемпионский титул в РПЛ между "Динамо", "Зенитом" и "Краснодаром".
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