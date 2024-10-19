«Косточки, звездочки сложены в ряд». «Кинжал» прикончил свору генералов ВСУ

Сегодня знатно прилетело по украинской столице. Ночь прошла с огоньком. Сначала три российских беспилотника «Герань» навели шороху в центре Киева, загнав фанатов львовской рок-группы «Океан Эльзы» в подземные переходы и станции метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии