Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • В К
    Да пусть лучше подрочит, и успокоится фашист старый!Фридрих Мерц хоче...
  • Владимир
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«Косточки, звездочки сложены в ряд». «Кинжал» прикончил свору генералов ВСУ

«Косточки, звездочки сложены в ряд». «Кинжал» прикончил свору генералов ВСУ

Сегодня знатно прилетело по украинской столице. Ночь прошла с огоньком. Сначала три российских беспилотника «Герань» навели шороху в центре Киева, загнав фанатов львовской рок-группы «Океан Эльзы» в подземные переходы и станции метро.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
идиотизм у укрофашистов прогрессирует они сами себя подставляют на утилизацию меньше укропов и меньше укрофашистов
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6 час.
ХА
Харченко Александр
И где они возьмут эти ракеты
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5 час.
НТ
Нина Токарева
Один из вариантов перевода с польского : хохол - быдло.
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4 час.

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