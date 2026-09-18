Яр Чаллыда сайлаучыларның активлыгын билгелиләр

Чаллыда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирү өчен сайлау участоклары ачылды. Участок сайлау комиссияләренең беренче эш сәгатьләреннән үк шәһәр халкы участокларга актив килә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым