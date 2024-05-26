Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов ответил на слова замглавы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, назвавшего мигрантов «мастурбеками».
Депутат Гильмутдинов осудил члена Госдумы, назвавшего мигрантов «мастурбеками»
Комментарии
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Татьяна Хуторская
Так кто мешал депутату Гильмутдинову РАНЕЕ создавать правильные законы, по которым у нас не было бы мигрантов почти 10% от численности населения России и по которым они не вели бы себя у нас так нагло??? Народ кипит. Возможно, депутату Гильмутдинову нужно походить по улицам Москвы, чтобы правильно понимать масштаб проблемы? А - то ему из своего служебного авто и кабинета не видно? Матвеев правильно всё сказал. Поддерживаю!
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49 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Надо сделать обыск у этого мастурбека. Там наверняка миллиарды за крышевание.
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37 мин.
Татьяна
Хватит тут защищать черноту дикую азиатскую, она в России никому не пригорела. Уселись на бюджет страны со своими вечно беременными воронами и агрессивными выводкми со старухами и тётушками и диктуют нам свои средневековые законы. Сколько русских они уже зарезали, утопили, изнасиловали. ОНи распространяют наркотики, а их диаспоры-это самые настоящие ОПГ. Это мерзость, которую нужно гнать из страны нашей, иначе будет как во Франции, там уже французов не видно, одни арабы везде, плодятся как тараканы. У нас страна многонациональная и все живут дружно, а эти чужаки пришлые и ассимилироваться в России они не собираются, они хотят осваивать российские деньги, но жить у нас по своим законам и ещё навязывать их нам.Срочно нужен визовый режим для них и находиться они должны тут только по рабочим визам определённое время без жён и наглых отпрысков.Отработал тут и домой в кишлак к баранам и ишакам. И ещё-за всё это мигрантское безобразие должны ответить коррумпированные чинуши от миграционных служб, раздают за мзду мастурбекам российские паспорта как какие-то бумажки, фантики. Это самая настоящая преступная деятельность. До них правосудие доберётся тоже, уже есть посадки.
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9 мин.
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