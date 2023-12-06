Минюст рассказал о возможностях суперсервиса «Рождение ребенка»

Наращивание темпа технического совершенствования и информационного обеспечения стремительно развивает современное общество, все больше облегчая жизнь человека во всех сферах жизнедеятельности, сообщает Главное управление Минюста России по Приморскому краю Внедрение современных технологий в деятельность органов власти давно является одним из приоритетных направлений информационной политики России.