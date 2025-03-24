В МИД высказались об атаках Киева на регионы России на фоне консультаций по урегулированию

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник Telegram-канале высказался об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы на фоне проходящих в Эр-Рияде консультаций по урегулированию.
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