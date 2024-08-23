Отшельница Агафья Лыкова накормила постным пирогом единоверцев в Новосибирске

«Сегодня вместо просфоры удостоился пирога от Агафьи Лыковой! Этот пирог преодолел порядка семисот километров по воздуху! «А лиса его ам и съела!», – сообщил на своей странице в соцсетях регент старообрядческой общины Новосибирска Александр Емельянов.