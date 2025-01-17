«Учите русский язык»: Европа получила свои «святые девяностые»

Старики, шарящиеся по помойкам в поисках еды, голодные студентки, подрабатывающие проституцией, бездомные инвалиды, просящие милостыню на улицах, — такой примерно пейзаж в скором времени смогут увидеть изумленные русские туристы, когда доберутся до «священных камней» Европы.