Завершающие матчи основного раунда женского топ-турнира подарили одну невероятную развязку, а также определили итоговый список четвертьфиналистов.
Скандинавский скрест. День 13-й. Черногория в плей-офф, Венгрия в олимпийской квалификации , Хорватия мимо всего
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КузнецовВВ
Определены места с 9 по 24: 9 Бразилия 10 Венгрия 11 Словения 12 Румыния 13 Испания 14 Хорватия 15 Ангола 16 Польша 17 Япония 18 Сенегал 19 Австрия 20 Аргентина 21 Сербия 22 Южная Корея 23 Украина 24 Камерун
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17 час.
КузнецовВВ
Накануне на женском ЧМ-2023 стали известны все участники 1/4 финала. Восьмёрку лучших команд сформировали исключительно европейские сборные: Франция, Чехия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Германия, Дания, Черногория. Француженки уже имеют путёвку на Олимпийские игры в качестве хозяев, а норвежки — как победительницы ЧЕ-2022. Таким образом, У Европы оказалось два дополнительных места в олимпийской квалификации, которая состоится в апреле. Они достались восьмой и девятой командам прошлого чемпионата Европы — Словении и Испании. Теперь осталось дождаться окончательного распределения мест на ЧМ-2023 и формирования групп квалификации. Группа 1: вторая команда ЧМ-2023, Венгрия (10-я команда ЧМ-2023), Камерун (2-я команда Африки), Япония (2-я команда Азии). Группа 2: третья команда ЧМ-2023, шестая команда ЧМ-2023, Аргентина (2-я команда Америки), Испания (9-я команда ЧЕ-2022). Группа 3: 4-я команда ЧМ-2023, 5-я команда ЧМ-2023, Словения (8-я команда ЧЕ-2022), Парагвай (3-я команда Америки). Команды, отобравшиеся на ОИ-2024: Франция, Норвегия, Бразилия, Южная Корея, Ангола. В каждой группе олимпийской квалификации дальше пройдут по две лучшие команды. Ещё одно место на Играх в Париже получит победитель чемпионата мира-2023. Если это окажется Франция, то путёвка достанется финалисту. Если Норвегия, то скандинавки забирают пропуск с чемпионата мира, а датчанки получают поездку на Игры в качестве второй команды ЧЕ-2022
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8 час.
КузнецовВВ
Перед матчами плей-офф бомбардирскую гонку возглавляет полусредняя сборной Румынии Элиза Бучески, у неё 47 голов. На один мяч от неё отстаёт лидер сборной Чехии Маркета Ержабкова. Топ-3 замыкает сенегалка Сукеина Санья, на её счету 40 голов, но сенегальская гандболистка на турнире больше уже не сыграет. Из продолжающих борьбу на место в топ-3 лучших бомбардиров после ближайших матчей претендуют: чешки Вероника Мала и Шарлотт Холевова, иранка Фатемех Мерих норвежка Камилла Херрем (по 35 голов), шведка Натали Хагман, конголезка Фанта Диагурага (по 33) и датчанка Кристина Йоргенсен (32).
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8 час.
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