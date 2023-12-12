Скандинавский скрест. День 13-й. Черногория в плей-офф, Венгрия в олимпийской квалификации , Хорватия мимо всего

КузнецовВВ

Накануне на женском ЧМ-2023 стали известны все участники 1/4 финала. Восьмёрку лучших команд сформировали исключительно европейские сборные: Франция, Чехия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Германия, Дания, Черногория. Француженки уже имеют путёвку на Олимпийские игры в качестве хозяев, а норвежки — как победительницы ЧЕ-2022. Таким образом, У Европы оказалось два дополнительных места в олимпийской квалификации, которая состоится в апреле. Они достались восьмой и девятой командам прошлого чемпионата Европы — Словении и Испании. Теперь осталось дождаться окончательного распределения мест на ЧМ-2023 и формирования групп квалификации. Группа 1: вторая команда ЧМ-2023, Венгрия (10-я команда ЧМ-2023), Камерун (2-я команда Африки), Япония (2-я команда Азии). Группа 2: третья команда ЧМ-2023, шестая команда ЧМ-2023, Аргентина (2-я команда Америки), Испания (9-я команда ЧЕ-2022). Группа 3: 4-я команда ЧМ-2023, 5-я команда ЧМ-2023, Словения (8-я команда ЧЕ-2022), Парагвай (3-я команда Америки). Команды, отобравшиеся на ОИ-2024: Франция, Норвегия, Бразилия, Южная Корея, Ангола. В каждой группе олимпийской квалификации дальше пройдут по две лучшие команды. Ещё одно место на Играх в Париже получит победитель чемпионата мира-2023. Если это окажется Франция, то путёвка достанется финалисту. Если Норвегия, то скандинавки забирают пропуск с чемпионата мира, а датчанки получают поездку на Игры в качестве второй команды ЧЕ-2022