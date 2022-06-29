ДТП с мотоциклистом и 12-летним самокатчиком под Приозерском закончилось уголовным делом

Наезд на ребенка совершил 25-летний молодой человек, он управлял мотоциклом Honda. Авария в Приозерском районе Ленобласти произошла еще 29 мая.
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