Житель Губкинского погиб после ДТП на трассе в Тюменской области

На 542 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 9 ноября произошло серьезное ДТП. 65-летний водитель Opel Mokka из Губкинского столкнулся с большегрузом Volvo после выезда на встречную полосу.
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