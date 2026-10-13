Волгоградская область передала в зону СВО очередную большую партию моторизованной техники 100 электромотоциклов, 50 мотоциклов, пять квадроциклов и два специализированных бронированных автомобиля на базе «Форд Транзит», собрала и передала в зону СВО Волгоградская область.