Можно ли в эти выходные, 30 сентября и 1 октября, работать, ходить на кладбище? Запреты на святых Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию В эти выходные, 30 сентября и 1 октября, православные христиане отмечают дни памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а также святых Ариадны Промисской и Ирины Египетской.