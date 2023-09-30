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Новости Курска

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Можно ли в эти выходные, 30 сентября и 1 октября, работать, ходить на кладбище? Запреты на святых Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию

Можно ли в эти выходные, 30 сентября и 1 октября, работать, ходить на кладбище? Запреты на святых Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию

Можно ли в эти выходные, 30 сентября и 1 октября, работать, ходить на кладбище? Запреты на святых Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию В эти выходные, 30 сентября и 1 октября, православные христиане отмечают дни памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, а также святых Ариадны Промисской и Ирины Египетской.

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