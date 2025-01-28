СФО "Эссет Финанс" готовит программу облигаций объемом 20 млрд рублей

Банк России 24 января 2025 года принял решение о государственной регистрации программы структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 001Р ООО «Специализированное финансовое общество «Эссет Финанс» (г.
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