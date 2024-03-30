Томагавк: почему индейцы не отказались от боевого топора после обретения огнестрельного оружия

Пожалуй, о том, что такое томагавк, знает большинство из нас. Боевой топорик с перьями или трубкой в нашем представлении – это не просто грозное оружие индейцев, но и, по сути, обязательный атрибут их образа.
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