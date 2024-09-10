Роман Костомаров запускает свой личный канал

Фигурист Роман Костомаров, неожиданно для многих, решил попробовать себя в новой профессии. Хотя он, по всей видимости, не собирается бросать тренировки на льду, в свободное время фигурист будет участвовать в авторском шоу под названием «По душам».
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