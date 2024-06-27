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«Портленд» заполучил Дени Авдию

«Блейзерс» выменял форварда Дени Авдию. В «Уизардс» отправился защитник Малколм Брогдон. Кроме того, «Вашингтон» получил компенсацию в виде 14-го пика драфта-2024 (выбрали защитника Карлтона Кэррингтона), пик первого раунда драфта-2029 и два пика второго раунда.

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