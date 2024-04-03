В «Яндексе» прокомментировали ответ «Алисы» о героине мультсериала

В пресс-службе компании "Яндекс" сообщили прессе, что случай некорректного ответа голосового помощника "Алисы" о том, что Маша из мультфильма "Маша и медведь" - призрак, был единичным и в настоящее время такая ситуация не повторяется .
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