За год жизни в лесу Спенсер Байлс превратил его в сказку

Скульптор Спенсер Байлс поселился со своей семьей в лесу на целый год. Посылом для переезда стало желание мастера создать скульптуры из натуральных материалов прямо посреди нетронутых лесов в Ла-Коль-сюр-Лу, Вильнёв-Лубе и Мужене, Франция.