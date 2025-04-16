Депутат Разворотнева: россиянам нужны инструменты покупки жилья, помимо ипотеки

Позволить себе даже льготные программы ипотечного кредитования еще до повышения ключевой ставки могли не более 50% семей в России, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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