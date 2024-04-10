Власти Салехарда продолжают платить компенсации покусанным детям

В Салехарде 15 семей получат компенсацию в связи с нападением собак на детей. «В 2023 году 15 несовершеннолетних детей в результате нападения собак подверглись эмоциональному стрессу, получили телесные повреждения и проходили лечение.
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