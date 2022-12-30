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Лука Дончич завершил первую половину матча с «Рокетс» дальним 3-очковым под сирену

Лука Дончич завершил первую половину матча с «Рокетс» дальним 3-очковым под сирену

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал автором эффектного попадания в матче с «Хьюстоном» (129:114).

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