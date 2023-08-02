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GameStop делает шаг назад от криптовалюты

GameStop, являющийся доминирующей компанией в индустрии розничной торговли видеоиграми, в последние годы столкнулась с проблемами из-за того, что потребители все больше переходят на онлайн-рынки для удовлетворения своих игровых потребностей.

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