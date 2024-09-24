WSJ: Япония запустила ракеты в ответ на заход самолетов РФ за воздушную границу AlexCoderWSJ: Япония запустила ракеты в ответ на заход самолетов РФ за воздушную границу AlexCoder Токио начал действовать более агрессивно в отношении Москвы Японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному разведывательному самолету, который, по версии Токио, нарушил воздушное пространство страны.
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