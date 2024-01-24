В России стали в три раза чаще брать на работу подростков. Причина: дефицит кадров. По данным газеты «Ведомости», в 2023 году число вакансий, для которых компании готовы нанять подростков от 14 лет, выросло с 14,5 тыс.
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