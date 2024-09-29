ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где производится военная техника

В подконтрольном ВСУ Запорожье был нанесён удар по заводу «Мотор Сич», где производится и ремонтируется военная техника, включая беспилотники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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