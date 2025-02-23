Тейдж Томпсон с 2+1, Виларди с дублем и Хэйтон с 1-м хет-триком – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги первого игрового дня после паузы на Турнир четырех наций. Третья звезда – форвард «Юты» Барретт Хэйтон с 3 шайбами в ворота «Лос-Анджелеса» (3:5).
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