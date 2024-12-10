Орбан: либеральный мировой порядок закончился

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что либеральный мировой порядок подошел к концу, и отметил, что от предстоящих изменений выиграют лишь те страны, которые смогут максимально использовать свои возможности.
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