Кабулов: Россия и Афганистан в мае обсудят перспективы транзита энергоресурсов

Представители России и Афганистана обсудят в мае на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Казани перспективы сотрудничества в разработке полезных ископаемых на афганской территории и использования потенциала страны для транзита российских энергоресурсов в Азию.
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