Челябинские инженеры изобрели модуль, мешающий образованию сосулек

Инженеры из Челябинска изобрели средство от сосулек. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot. Конструктор Игорь Понасюк создал модуль, состоящий из греющего кабеля из алюмополимерного композита, который впечатан в плоскую панель.
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