В Челябинске осудили организатора межрегиональной наркогруппировки

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал организатора преступной группировки виновным в производстве, сбыте и хранении около 20 кг наркотиков в разных регионах России.
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