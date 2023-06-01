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Запад потрясен реакцией россиян на атаки украинских БПЛА

Запад потрясен реакцией россиян на атаки украинских БПЛА

Европейские СМИ удивлены, что «в Москве нет признаков паники» Текст: Валерия Вербинина «В Москве нет никаких признаков паники», – с удивлением сообщает читателям европейская пресса.

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