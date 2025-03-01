«Оскар»-2025: дата проведения, во сколько начнётся и можно ли смотреть из России Ирина ВальковаВ ночь на 3 марта 2025 года мир кино снова затаит дыхание: в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения премии «Оскар».