10 исторических заблуждений, которые многие принимают за чистую монету

Сегодня в Интернете можно найти практически любую информацию. Правда нередко случается, что информация не соответствует действительности, а ведь многие принимают подобные «исторические заблуждения» за чистую монету.
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