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Шварц — о победе «Динамо» над «Спартаком»: четыре года ждал этого матча

Шварц — о победе «Динамо» над «Спартаком»: четыре года ждал этого матча

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» в седьмом туре РПЛ. «Первые 70 минут были отличными с нашей стороны.

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