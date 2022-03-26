Ван Нистелрой возглавит ПСВ летом. Он тренирует ПСВ-2

Руд ван Нистелрой дал согласие стать главным тренером ПСВ по окончании сезона. 45-летний нидерландец, выступавший ранее за клуб из Эйндховена как игрок, сменит Рогера Шмидта, который летом покинет ПСВ.
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