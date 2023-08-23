Школьники и студенты придут на молебен перед 1 сентября в храмы Новосибирска

Александр Макеев

Вместо того, чтобы развивать мировоззрение правды и реализма у российских школьников и студентов, наоборот вдалбливают в их сознание мракобесие лжи и фанатической веры в существование и противоестественные чудесные деяния не существующих в реальности волшебных персон сказок и мифов, выдуманных тысячи лет назад невеждами и мошенниками! 🧛