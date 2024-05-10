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Бермэн выступит за «Хаас» в первой практике перед Гран-при Эмилии-Романьи

Бермэн проведет за «Хаас» первую практику в Имоле. Как ранее сообщал руководитель «Хааса» Аяо Комацу, для Бермэна в этом сезоне разработана обширная рабочая программа в «Формуле-1».

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