Фьюри объяснил свое поражение рождественским подарком судей Усику

Рождественским подарком судей сопернику объяснил свое поражение в поединке с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинским боксером Александром Усиком британский боксёр Тайсон Фьюри 22 декабря журналистам.
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