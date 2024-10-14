Дочь Кена Блока попала в аварию на финале чемпионата США по ралли

American Rally AssociationДочь знаменитого американского гонщика и шоумена Кена Блока, который трагически погиб в начале 2023 года, продолжила карьеру в кольцевых гонках, но не отказалась от классического ралли, которым занимались и занимаются многие члены её семьи.
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