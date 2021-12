Откладывается выход дополнения для Star Wars: The Old Republic, для GTA Online готовится сюжетное обновление, The Game Awards 2021 интригует трейлерами и анонсами, раскрываются проблемы создания Halo Infinite, трейлер NFT-платформы Ubisoft закидывают дизлайками, новая Splinter Cell может стать игрой в открытом мире.